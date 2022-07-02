Artvin'de gülümseten görüntüler... Temizlik personeli kendini müziğin ritmine böyle kaptırdı - Haberler

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Artvin'de gülümseten görüntüler... Temizlik personeli kendini müziğin ritmine böyle kaptırdı

İhlas Haber Ajansı - Adem Güngör - Yerel
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Artvin'de gülümseten görüntüler.

Artvin'de gülümseten görüntüler... Temizlik personeli kendini müziğin ritmine böyle kaptırdı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde Belediye çalışanı temizlik işçisi Osman Bülbül, çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırıp yaptığı dans gülümsemelere neden oldu.

Artvin'in Borçka Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Osman Bülbül, mesai arkadaşlarıyla çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırınca komik görüntüler ortaya çıktı. Çöp arabasında Karadeniz müziği çalınınca işine kısa süreliğine ara veren Bülbül, dans etmeye başladı. Müziğin ritmine ayak uyduran Bülbül, komik dansı arkadaşı Necati Gazi tarafından görüntülendi.

Görüntüleri Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılınca görüntüler büyük beğeni kazandı

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Yerel

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