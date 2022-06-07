Temizlik işçileri koronaya yakalandı, çöpleri belediye başkanı topladı - Haberler

Tayvan'ın Changhua şehrine bağlı Huatan ilçesinde temizlik işçilerinin yarısı korona virüse yakalanınca Belediye Başkanı Gu Sheng-ming işçi kıyafetleri giyerek temizlik yapıp çöpleri topladı.

Tayvan'ın Changhua şehrine bağlı Huatan belediyesinde çalışan 40'tan fazla temizlik işçisinin yaklaşık 20'si korona virüse yakalandı. Temizlik işlerinin aksamaması için devreye Belediye Başkanı Gu Sheng-ming girdi. İşçi kıyafetlerini giyerek kolları sıvayan Gu Sheng-ming, ilçenin dört bir yanında temizlik yapmaya başladı. Belediye Başkanı Gu'yu çöp kamyonunun direksiyonunda görenler şaşırdı. Belediye başkanı ise şaşkın vatandaşların, "Başkanım neden çöp topluyorsunuz" sorularına, "Yapacak başka çaremiz yok. Çok sayıda işçi Covid oldu" şeklinde yanıt verdi.

Gu, yerel medyaya verdiği röportajda, "Şu anda Covid yüzünden yaklaşık 20 işçi yok. Temizlik işçileri işlerinin doğası ve ağır iş yükleri nedeniyle virüse karşı savunmasızlar" dedi. Gu, temizlik hizmetinin kalitesini korumak için belediye meclis üyelerinden çöp yığınlarını önlemek adına ilçe sakinlerinin uyarılmasını ve herkesin çöp toplanmasına yardımcı olmalarını istediğini söyledi.

(Uğur Rıfat Karlova - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel