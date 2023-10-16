TEMAD Ek Hizmet Binası açıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) tarafından gerçekleştirilen 'TEMAD Ek Hizmet Binası' açılış programına katıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu 17 Ekim Astsubaylar Günü kapsamında gerçekleştirilen açılış dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Türk Devletinin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklarda bulunan, canı ve kanı pahasına göğsünü siper ederek vazifesini yapan Astsubaylarımızın günü olan "17 Ekim Astsubaylar Günü" bizim için ayrı bir önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Türk Ordusunun değerli mensupları olan Mehmetçiklerin, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı ile görev yaptığını sözlerine ekleyen Vali Ustaoğlu, "Zor ve fedakarlık gerektiren bu mesleği icra eden kahraman ordumuzun şerefli astsubayları, Vecihi Hürkuşlar, Ömer Halisdemirler 'Mevzuu bahis vatansa, gerisi teferruattır' ilkesi ile gerektiğinde ailesinden, yardan ve serden geçmektedir." ifadelerini kullandı.

39 yıl önce kurulan TEMAD'ın büyük bir sivil toplum kuruluşu olarak devletine ve milletine gerektiğinde destek ve önderlik eden çok önemli bir dernek olduğuna dikkat çeken Ustaoğlu, "Kurulduğu günden bu yana birçok alanda gönüllülük faaliyetlerini yürütmüş, asker ve astsubay ailelerinin adeta "Görünmeyen Askerleri" olmuşlardır.

Astsubaylarımızın bu özel günü dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz açılış töreninde 'TEMAD Ek Hizmet Binası'nın tüm Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli temsilcilerine, dernek üyelerine, değerli ailelerine hayırlı olmasını dilerim." diye belirtti.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen TEMAD Ek Hizmet Binası'nı ziyaret eden Vali Ustaoğlu, açılış vesilesi ile Astsubaylar Günü'nü kutladı. - BALIKESİR