TEMAD'dan Astsubaylar İçin Hakkını Arama Çağrısı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, "Bizlere verilmeyen hakkımızı alana kadar tüm inanç, azim ve kararlılığımızla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Atatürk Anıtı önünde astsubay özlük hakları konusunda açıklama yapan Tanju Arat, TEMAD'ın ülke genelinde 99 şubesi ve 35 bine yakın üyesi ile kamu yararına faaliyet yürüten 2847 sayılı Kanun kapsamında kurulan askeri dernekler içinde üye sayısı ve yaygın şube yapısı ile ülkenin en büyük STK'larından birisi olduğunu hatırlattı. Verilmeyen hakları nedeniyle astsubayların mağdur edildiğini söyleyen Arat, "Tüm statülerde aynı kuralın kullanılmaması neticesinde emekli bir albay muvazzafken aldığı maaşın yüzde 70'ini, uzman çavuş yüzde 55'ini alırken, emekli astsubay ise yüzde 43'ünü almakta. Bu adaletsiz uygulama kabul edilebilir gibi değildir. Devlet terbiyesi almış saygın bir mesleğin emekli mensupları olarak bugün buradan tarihi bir çağrı yapıyoruz. Anayasal hakkı zedelemeden, ayrımcılığa düşmeden, bundan sonraki süreçte astsubaylar, emeklileri ve aileleriyle birlikte büyük katılımlı mitingler, protesto yürüyüşleri ve kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirecektir" diye konuştu. - SAMSUN