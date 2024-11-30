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TEMA Gönüllüleri Çocuklara Doğa Sevgisini Aşılıyor

TEMA Gönüllüleri Çocuklara Doğa Sevgisini Aşılıyor
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İçmeler'de TEMA gönüllüleri, çocuklara doğa sevgisini tanıtmak ve toprak konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla meşe palamudu dikim etkinliği düzenledi.

TEMA Gönüllüleri çocuklara önce toprağı tanıttı, sonra da çocuklarla birlikte meşe palamudu dikim etkinliği düzenledi.

İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve çocukların toprak konusundaki farkındalığını arttırmak için bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'yla ortaklaşa yürütülen (TEMA) etkinliğe Evren Paşa İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri katıldı.

90 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında film gösterimi yapıldı ve çocuklarla birlikte meşe palamutları toprakla buluşmak üzere çimlendirmek üzere hazırlandı. TEMA Eğitim Biriminde gönüllü olarak çalışan Prof. Dr. Gelengül Haktanır ve Prof. Dr. Koray Haktanır çocuklara toprak hakkında bilgiler verdi. Eğitim sonunda meşe palamutlarını çimlendirme yöntemiyle hazırlayan çocuklar, ilerleyen günlerde palamutları toprakla buluşturmak üzere tekrar bir araya gelecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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