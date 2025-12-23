Haberler

Tunceli'de Tele Sıkışan Dağ Keçisi Elektrik İşçileri Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde elektrik firması çalışanları, alt yapı çalışmaları sırasında tele sıkışan dağ keçisini kurtararak sağlık kontrolleri için jandarmaya teslim etti. Dağ keçisi, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde tele takılan bir dağ keçisi, elektrik firması çalışanları tarafından zarar görmeden kurtarıldı. Sağlık kontrolleri için jandarmaya teslim edilen dağ keçisi, ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, Golan Kaplıcaları mevkisinde tele takılan dağ keçisi, elektrik firması çalışanları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede alt yapı çalışması gerçekleştiren elektrik firmasının çalışanları tele sıkışmış dağ keçisi gördü. Çalışanlar, dağ keçisini dikkatli şekilde tellerden kurtardı.

Dağ keçisi, gerekli kontrollerinin yapılması amacıyla Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Dağ keçisinin sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
