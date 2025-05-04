Tel Örgüler Arasında Mahsur Kalan Karaca Yönünü Bulmaya Çalıştı
Yozgat'ta bir karaca, Şeker Fabrikası yolunda tel örgüler arasında mahsur kalınca çıkış yolu aramakta zorlandı. Yoldan geçen aracın sesiyle ürken karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tel örgüler arasında mahsur kalan karaca ne tarafa kaçacağını bilemedi
YOZGAT - Yozgat'ta bir karaca tel örgüler arasında mahsur kalarak, kendisine çıkış yolu aradı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Şeker Fabrikası yolunda bir karaca fabrika tarafından örülen tellerin arasında mahsur kaldı. O sırada yoldan geçen aracın çıkardığı sesle ürken ve ne tarafa kaçacağını bilemeyen karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yönünü bulmak için koşan karaca tellere çarparak çıkış yolu aradı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel