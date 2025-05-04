Tel Örgüler Arasında Mahsur Kalan Karaca Yönünü Bulmaya Çalıştı

Tel örgüler arasında mahsur kalan karaca ne tarafa kaçacağını bilemedi

YOZGAT - Yozgat'ta bir karaca tel örgüler arasında mahsur kalarak, kendisine çıkış yolu aradı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Şeker Fabrikası yolunda bir karaca fabrika tarafından örülen tellerin arasında mahsur kaldı. O sırada yoldan geçen aracın çıkardığı sesle ürken ve ne tarafa kaçacağını bilemeyen karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yönünü bulmak için koşan karaca tellere çarparak çıkış yolu aradı.