TEKNOFEST Mavi Vatan İkinci Günüyle Devam Ediyor
İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Festivalde sergilenen gemiler, katılımcılara yakından tanıtılıyor ve 30-31 Ağustos tarihlerinde halkın katılımına açık olacak.

Vatandaşların yerli ve milli ürünleri yakından gördüğü TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı ikinci gününde de devam ediyor. Festival alanı havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan 'Mavi Vatan' teması ile teknoloji tutkunlarını bir araya geliyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, ikinci gününde de devam ediyor. Sergilenen TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Alanya, TCG Anadolu, TCG Atak, TCG Burgazada, TCG Ç-151, TCG İstanbul, TCG Nusret, TCG Oruçreis, TCSG Güven gemileri ziyaretçilere açıldı. Vatandaşlar ve çocuklar stantlarda ürünleri yakından görme imkanı bulup gemileri gezdi. Festival alanı havadan görüntülendi.

Ayrıca, "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugünden itibaren 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
