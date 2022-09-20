Teknik arıza sonrası Marmaray istasyonlarıda yoğunluk yaşandı Yerel Haberler Teknik arıza sonrası Marmaray istasyonlarıda yoğunluk yaşandı Marmaray'da teknik arıza sebebiyle Erenköy-Maltepe İstasyonları arası aralıklıklarla yapılıyor. Teknik arıza sonrası Marmaray istasyonlarıda yoğunluk yaşandı İSTANBUL - Marmaray'da teknik arıza sebebiyle Erenköy- Maltepe İstasyonları arası aralıklıklarla yapılıyor. İş çıkış saati başlayan teknik arıza sonrası Marmaray istasyonlarında yoğunluklar oluştu. Marmaray'da enerji nakil hatlarında oluşan teknik arıza nedeniyle seferler tek yönde aralıkla yapıldı. Erenköy istasyonu ve Maltepe istasyonları arasında oluşan arıza sonrası Gebze yönüne giden trenler yolcularını Erenköy istasyonunda indirmek zorunda kaldı. Erenköy istasyonunda duran trenler tekrardan halkalı yönüne hareket etti. Erenköy istasyonunda bekleyen yolcular aralıklarla gelen trenlere binerek yolculuklarına devam etti. Arıza sonrası Marmaray istasyonlarında yoğunluklar oluştu. Oluşan teknik arıza sonrası Marmaray'da arızayla ilgili duyuruda, "Sayın yolcularımız enerji nakil hatlarımızda yaşanan aksaklık sebebiyle Erenköy-Maltepe arasında seferlerimiz gecikmeli yapılmaktadır. Bakım çalışmalarımız devam etmekte olup kısa süre içinde normale dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu Marmaray Maltepe Erenköy Genel Yerel Güncel Haberler

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