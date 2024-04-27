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Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın Muhtarlarla Toplantı Yaptı

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Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, seçilen muhtarlarla bir toplantı düzenledi. Toplantıda mahalle sorunları dinlendi ve devletin halkın yanında olduğu vurgulandı.

Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez, seçilen muhtarlarla bir toplantı yaptı.

Tekman Aras kültür merkezinde yapılan toplantıda Kaymakam Hasan Raşit Taşkın ve beraberindeki kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda mahalle muhtarları ile tanışarak idare adına ilk ve önemli bilgilerle beraber hassasiyetlerini aktardılar, mahalle sorunlarını dinlediler. Toplantıda her konuda kurum amirlerinin mahalle muhtarlarına kapılarının açık olduğu, devletin her zaman halkının yanında ve halkı ile beraber olduğunu ifade edildi. - ERZURUM

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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