Tekman'da Çiftçilere Tarım Sigortası Semineri Düzenlendi
Erzurum'un Tekman ilçesinde düzenlenen seminerde çiftçilere tarım sigortaları hakkında bilgi verildi. Seminerde mahalle muhtarları ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.
Erzurum'un Tekman ilçesinde çiftçilere yönelik tarım sigortalarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Tekman Kaymakamlığı Aras Kültür Merkezinde düzenlenen seminere mahalle muhtarları ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.
Erzurum İl Tarım Müdür Yardımcısı Mustafa Karadağ, Erzurum İl Tarım Maki ve İdari İşleri Müdürü Taner Öztaş, Tarsim eğitmeni Ahmet Korkmaz ve Emin Aktoprak, seminerde katılımcıları Tarım sigortaları konusunda bilgiler verdi.
İlçe Tarım Müdür Vekili Duygu Çekici'nin de katıldığı program sonunda çiftçiler etkinlikten dolayı teşekkür ettiler. - ERZURUM
