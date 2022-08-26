Tekirdağ yerel haberi... Tekirdağ Büyükşehir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Hande Yener Konseri

Tekirdağ yerel haberine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü Şarköy ilçesinde düzenleyeceği Fener Alayı ve Hande Yener konseri ile coşku içinde kutlayacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü Şarköy ilçesinde düzenleyeceği Fener Alayı ve Hande Yener konseri ile coşku içinde kutlayacak.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100. Yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Tekirdağ'da da coşku içinde kutlanacak. Bu amaçla çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy ilçesinde Fener Alayı ve Hande Yener konseri düzenlenecek. 30 Ağustos Salı günü saat 20.45'te Şarköy Şehitlik Parkı'ndan hareketle başlayacak olan Fener Alayı sonrası saat 22.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Hande Yener sevilen şarkıları ile vatandaşlarla buluşacak.

"30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA ETKİNLİKLERİNE TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Kurtuluş Destanımızın eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırıldığı bağımsızlık mücadelemizin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Şarköy ilçemizde büyük bir coşku içinde kutlayacağımız etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.