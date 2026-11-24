Tekirdağ Süleymanpaşa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çelenk töreni düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve çok sayıda öğretmen katıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çelenklerin sunulmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program kapsamında öğretmenler günü dolayısıyla şiirler okundu.
Törene Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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