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Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sıkı gıda denetimi

Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sıkı gıda denetimi
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Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali boyunca gıda kontrol ekipleri, hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İşletmelerin mevzuata uygunluğu inceleniyor.

Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali süresince vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda kontrol ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, festival alanında hizmet veren yiyecek ve içecek satış noktalarında kontroller gerçekleştiriyor. Festival süresince yoğunluk yaşanan stantlarda yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin muhafazası, depolama yöntemleri ve satışa sunulan gıdaların ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik kriterler tek tek değerlendirilirken, işletme sahipleri ve çalışanlara da hijyen kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor. Özellikle sıcak havada bozulma riski taşıyan ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilip edilmediği denetleniyor.

Yetkililer, festival boyunca binlerce vatandaşın ziyaret ettiği etkinlik alanında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması ve muhtemel sağlık risklerinin önüne geçilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların festival süresince yoğun şekilde devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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