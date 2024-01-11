Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Kartpostallık Görüntüler
Hayrabolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar beyaza bürünen Hayrabolu ovasının güzelliğini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, etkili olan kar yağışı ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Hayrabolu ilçesinde yağan kar seyri güzel görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen Hayrabolu ovasının güzelliğini gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. - TEKİRDAĞ