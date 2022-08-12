Tekirdağ haber! Tekirdağ'da birçok kaymakamın görev yeri değişti Tekirdağ yerel yerel haberine göre Resmi Gazetede gece yarısı yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ'da görev yapan birçok kaymakamın görev yeri değişti. Resmi Gazetede gece yarısı yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ'da görev yapan birçok kaymakamın görev yeri değişti. Resmi Gazetede son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu, Muratlı Kaymakamların görev yeri değiştirildi. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kaymakamı Harun Kaya; Hatay Vali Yardımcılığı'na, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı; İstanbul'un Fatih ilçesi Kaymakamlığı'na, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru; Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün; Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kaymakamlığı'na, Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci ise, Artvin Vali Yardımcılığı'na atandı. Yeni atamaların ardından Süleymanpaşa Kaymakamlığı görevine Kocaeli - Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çorlu Kaymakamlığı görevine İstanbul - Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Çerkezköy Kaymakamlığı'na İstanbul - Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Hayrabolu Kaymakamlığı görevine Muğla - Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Muratlı Kaymakamlığı görevine ise Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur atandı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / Yerel Hayrabolu Çerkezköy Tekirdağ Çorlu Yerel Haberler

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