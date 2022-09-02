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Tekirdağ haber | Çerkezköy Kaymakamı Günlü'den Çerkezköy Belediyesi'ne Ziyaret

Yerel Haberler

Tekirdağ haber | Çerkezköy Kaymakamı Günlü'den Çerkezköy Belediyesi'ne Ziyaret

Tekirdağ haberleri: Çerkezköy Kaymakamlığı görevine atanan Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ı ziyaret etti.

Çerkezköy Kaymakamlığı görevine atanan Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti.

Çerkezköy'deki görevine başlayan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'a iade-i ziyarette bulundu.

"İNŞALLAH EL ELE, OMUZ OMUZA ÇERKEZKÖY'DE GÜZEL HİZMETLER YAPARIZ"

Nazmi Günlü'ye ziyareti için teşekkür eden Akay, "Çerkezköy Kaymakamlığı görevine atanan Sayın Kaymakam'ımıza yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah el ele, omuz omuza Çerkezköy'de güzel hizmetler yaparız" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Nazmi Günlü Vahap Akay Yerel Haberler

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