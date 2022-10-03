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Tekirdağ haber | Çerkezköy Belediyesi, Veliköy'de Asfaltlama Çalışmalarını Sürdürüyor

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Tekirdağ haber | Çerkezköy Belediyesi, Veliköy'de Asfaltlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Gelen Tekirdağ haberine göre Çerkezköy Belediyesi’nin kent genelinde başlattığını sıcak asfalt çalışması kapsamında Veliköy Mahallesi’nde sıcak asfalt yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Çerkezköy Belediyesi'nin kent genelinde başlattığını sıcak asfalt çalışması kapsamında Veliköy Mahallesi'nde sıcak asfalt yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Çerkezköy Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen sıcak asfalt çalışmaları, Veliköy Mahallesi'nde sürüyor. Çalışmalar kapsamında Veliköy Mahallesi'nde bugüne kadar 13 sokağın asfalt ile kaplandığını kaydeden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Veliköy Mahallemizde Alparslan Caddesi ile Vatan 3, Atatürk 3, Alparslan 3, Alparslan 1, Atatürk 5, Vatan 4, Vatan 5, Hürriyet 2, Hürriyet 1, Vatan 1, Vatan 2 ve Sağlık 1 sokaklarda asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

"22 CADDE VE SOKAĞIMIZDA TOPLAM 23 BİN 300 METREKARELİK YOL AĞINI ASFALTLAMIŞ OLACAĞI"

Sıcak asfalt hamlesi kapsamında Veliköy Mahallemizde Selimiye Caddesi ve İlköğretim Caddesi ile Sağlık 2, Atatürk 1, Güvence, Güven 1, Güven 2, Selimiye 1 ve Selimiye 2 sokaklarda çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekleyen Akay, "Veliköy Mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte 22 cadde ve sokağımızda toplam 23 bin 300 metrekarelik yol ağını asfaltlamış olacağız" diye konuştu.

Akay, yol ve kaldırım yapım-onarım çalışmalarının kentin ihtiyaç duyulan noktalarında devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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