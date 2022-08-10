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Tekirdağ haber | Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, Başkan Albayrak'ı Makamında Ağırladı

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Tekirdağ haber | Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, Başkan Albayrak'ı Makamında Ağırladı

Edinilen Tekirdağ haberine göre Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ağırladı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ağırladı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, Başkan Albayrak'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akay, Başkan Albayrak ile kentte devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Albayrak, Akay'ı 19 Ağustos Cuma günü yapılacak olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının açılışına davet etti.

ANKA / Yerel

Kadir Albayrak Vahap Akay Çerkezköy Tekirdağ Yerel Haberler

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