Tekirdağ Emniyeti, Vatandaşlarla Güvenlik Buluşması Düzenledi

Tekirdağ Emniyeti, Vatandaşlarla Güvenlik Buluşması Düzenledi
Güncelleme:
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek güvenlik, asayiş ve NARVAS Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, mahalle sakinlerine huzurlu bir yaşam için dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Tekirdağ Emniyeti ekipleri, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru için sahada olmayı sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'nın katılımıyla düzenlenen buluşmada, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de yer aldı.

Ayaspaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda NARVAS Projesi, WhatsApp ihbar hattı ve ekiplerin çalışma düzeni vatandaşlara anlatıldı. Toplantıda ayrıca Asayiş ve Narkotik konuları üzerine değerlendirmeler yapılarak, mahalle sakinlerine huzurlu bir yaşam için dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Vatandaşların talepleri ise not alınarak ilgili birimlere iletildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'ın huzuru için sürdürdüğümüz çalışmalar kesintisiz devam edecek" ifadeleri yer aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
