Tekirdağ Emniyeti'nden Polis Çiftlerine Ziyaret

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında, hem meslek hayatlarında uzun yıllar görev yapan hem de 30 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdüren polis çiftleri ziyaret etti.

Polis teşkilatına yıllarını adayan ve aynı zamanda fedakar bir şekilde aile hayatlarını sürdüren meslektaşlarını unutmayan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, "Dünümüz, Bugünümüz, Geleceğimiz" anlayışıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çeyrek asrı aşkın süredir evli olan polis çiftlere, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur dileğinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ