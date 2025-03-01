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Tekirdağ Emniyeti'nden Polis Çiftlerine Ziyaret

Tekirdağ Emniyeti'nden Polis Çiftlerine Ziyaret
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında uzun yıllar görev yapan ve 30 yılı aşkın süredir evli olan polis çiftlerini ziyaret ederek onlara sağlık, mutluluk ve huzur dileğinde bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında, hem meslek hayatlarında uzun yıllar görev yapan hem de 30 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdüren polis çiftleri ziyaret etti.

Polis teşkilatına yıllarını adayan ve aynı zamanda fedakar bir şekilde aile hayatlarını sürdüren meslektaşlarını unutmayan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, "Dünümüz, Bugünümüz, Geleceğimiz" anlayışıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çeyrek asrı aşkın süredir evli olan polis çiftlere, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur dileğinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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