Tekirdağ'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Tekirdağ'da Ganos Dağı ve çevresinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüyerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Sürücüler uyarıldı.

Tekirdağ'da yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrası özellikle Ganos Dağı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Tekirdağ'da hava sıcaklığının 4 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin kırsal ve rakımı yüksek mahallelerinde aralıklarla yağan kar, doğayı kısa sürede beyaza bürüdü.

Ganos Dağı çevresinde etkili olan yağışın ardından ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Yüksek noktalarda yer yer tipi şeklinde görülen kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde sıcaklığın düşük seyretmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

