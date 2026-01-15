Tekirdağ'da çobanlık kursu açıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle üreticilere yönelik "Sürü Yöneticisi" kursu açıldı.

Tekirdağ'da hayvancılık faaliyetlerinin daha bilinçli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla açılan "Sürü Yöneticisi" kursu kapsamında üreticilere yönelik eğitim süreci başlatıldı. Kursu başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanan üreticiler, gerekli şartları yerine getirmeleri halinde Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı çoban desteğinden faydalanabilecek. Yetkililer, üreticiler için sahada olmaya ve üretimi desteklemeye devam edileceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ