Tekirdağ'da çobanlık kursu açıldı

Tekirdağ'da çobanlık kursu açıldı
Güncelleme:
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle hayvancılıkta sürdürülebilirliği artırmak amacıyla 'Sürü Yöneticisi' kursu düzenlendi. Kursu tamamlayan üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çoban desteğinden faydalanabilecek.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle üreticilere yönelik "Sürü Yöneticisi" kursu açıldı.

Tekirdağ'da hayvancılık faaliyetlerinin daha bilinçli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla açılan "Sürü Yöneticisi" kursu kapsamında üreticilere yönelik eğitim süreci başlatıldı. Kursu başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanan üreticiler, gerekli şartları yerine getirmeleri halinde Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı çoban desteğinden faydalanabilecek. Yetkililer, üreticiler için sahada olmaya ve üretimi desteklemeye devam edileceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

