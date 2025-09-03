Tekirdağ'da Su Stresi ve Patlaklar Vatandaşları Çileden Çıkardı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde su stresi yaşanırken sokaklarda sık sık meydana gelen su patlakları vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir süredir yaşanan su stresi, sokaklarda meydana gelen patlaklarla birlikte daha da büyüyor. Su stresinin yoğun şekilde hissedildiği günlerde, cadde ve sokaklardan boşa akan sular vatandaşların tepkisine yol açıyor.

Vatandaşlar bezginlik yaşıyor

Sürekli yaşanan patlaklar nedeniyle sokaklarda biriken sular, şehirde çeşitli tepkilere yol açıyor. Suyun boşa akması vatandaşları çileden çıkardı. "Su sıkıntısı yaşarken bu manzaralar kabul edilemez" diyen bölge sakinleri, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Ekipler sahada ancak sorun sürüyor

Yapılan ihbarların ardından ekipler arızaların yaşandığı bölgelerde onarım çalışması başlatsa da, kentte birçok sokakta aynı tablonun tekrar etmesi dikkat çekiyor. Sürekli yinelenen patlaklar, altyapının yetersizliği ve bakımsızlığını gündeme getiriyor.

Tepkiler giderek artıyor

Su kıtlığının gölgesinde yaşanan bu tablo, şehir genelinde tartışmalara yol açarken, sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. Vatandaşlar, bir yandan susuzlukla mücadele ederken diğer yandan tonlarca suyun sokaklara akmasına tepki göstermeye devam ediyor. - TEKİRDAĞ