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Tekirdağ'da Sigarayı Bırakma Günü için afiş dağıtıldı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde Perşembe Pazarı'nda 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendiren afiş dağıtıldı.

Tekirdağ'da 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolaysıyla afiş dağıtıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde Perşembe Pazarı'nda 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendiren afiş dağıtıldı.

8 Şubat Perşembe günü Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki görevliler, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde kurulan Perşembe Pazarı'nın girişinde 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla vatandaşı bilgilendirici afiş dağıtımı gerçekleştirdi.

"Sigaranın zararlarını vatandaşlarımıza aktardık"

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında konuşan Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Feyza Körpeci, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Kapaklı Perşembe Pazarı'nda 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında vatandaşı bilgilendirmek amacıyla görevlendirildik. Yapmış olduğumuz etkinlikte sigaranın zararlarını vatandaşlarımıza aktardık ve 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü tanıtım afişleri dağıttık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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