Tekirdağ'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Sayım Çalışması Başlatıldı

Tekirdağ'da sahipsiz sokak hayvanlarının sayısını belirlemek amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir sayım çalışması başlatıldı. Ekipler, hayvanların sağlık durumlarını da gözlemleyerek sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik planlamaları destekleyecek veriler toplayacak.

Tekirdağ genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının sayısını belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi ekipleri tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Kaymakamlık Makamı Oluru ile kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının tespiti için sayım çalışması başlattı. Ekipler gün boyunca mahalle mahalle dolaşarak sokaklarda bulunan sokak hayatlarını kayıt altına alırken hayvanların sağlık durumlarına ilişkin gözlemler de yapıyor. Çalışmanın, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik planlamaların daha sağlıklı yapılabilmesi için önem taşıdığı belirtildi. Yetkililer, elde edilen verilerin ilerleyen süreçte hem rehabilitasyon faaliyetlerinin hem de barınma kapasitesinin doğru şekilde planlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
