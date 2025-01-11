Tekirdağ'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece Akşam kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, hız yapmaktan sakınırken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Değirmenaltı mahallelerinde ve sokaklarında aşırı yağmurdan dolayı su birikintileri oluştu. Kentte sağanak yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.