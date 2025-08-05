Tekirdağ'da Nesli Tehlike Altında Olan Su Samuru Görüntülendi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, nesli tehlike altında olan su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Derenin kenarında balık avlamaya çalışan su samuru, görüntüleyenlere aldırış etmeden bir süre sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, nesli tehlike altına bulunan su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hayrabolu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde derede balık avlamaya çalışan su samurunu fark eden vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kendisini görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel