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Tekirdağ'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücüyle bir vatandaş arasında tartışma yaşandı.

Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı yakınlarında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden kurye N.Ö.'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen fabrika işçisi M.A.'ya çarptı. Kazada yaralanan M.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı. Vatandaş, kaza esnasında yaralı yayaya argo kelimeler sarf ettiğini iddia ettiği motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi.

Tekirdağ'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Yerel
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