Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı
Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Bahçeli'nin çağrısını duyunca elimdeki çatalı düşürdüm

"Bahçeli'nin cümlesini duyunca elimdeki çatalı düşürdüm"
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam

Tekirdağ'da Lise Öğrencilerine Siber Tehditlerle Mücadele Eğitimi

Tekirdağ'da Lise Öğrencilerine Siber Tehditlerle Mücadele Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi ve Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tekirdağ'da lise öğrencilerine siber tehditle mücadele eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 09 Ocak'ta Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu ve Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. SİBERAY programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, öğrencilere güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve zararları, yasa dışı bahis ile teknoloji bağımlılığı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Gençleri siber tehditlere karşı bilinçlendirme çalışmaları devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı
img

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
img

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor

İlk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
Resmi Gazete'de yayımlandı! Muayene ücretlerine 10 kat zam

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!

Son Dakika Haberleri

Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı? Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? 15 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL? Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak? Resmi Gazete bugün (15 Ocak) atama kararları neler? Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.