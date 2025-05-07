Tekirdağ'da Kucağında Çocukla Araç Kullanan Sürücü Kamerada
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir sürücünün, kucağında çocuk varken araç kullandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Bu tehlikeli durum, seyir halindeki diğer sürücüler için risk oluşturdu.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kucağında çocukla araba kullanan bir sürücü, seyir halindeki bir araçtan çekilen cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Ergene ilçesi Lüleburgaz yolu üzerinde Vakıflar Mahallesi mevkiinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, seyir halindeki bir sürücünün kucağında çocukla araç kullanması dikkatlerden kaçmadı. Araç sürücüsünün Lüleburgaz yönüne giderken kucağında çocuğuyla trafikte seyretmesi tehlikeye davetiye çıkardı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel