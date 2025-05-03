Tekirdağ'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Kaçan Otomobil Sürücüsü Aranıyor

Tekirdağ'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Kaçan Otomobil Sürücüsü Aranıyor
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Tekirdağ Çorlu'da bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü İ.B. yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan sürücü otomobili bırakıp olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.B.'nin kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden 34 JC 8170 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası İ.B.'nin kullandığı motosiklet park halindeki otomobile çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü İ.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü ise olay yerinde aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Yerel
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