Jandarmadan nefes kesen tatbikat: 'Mercek' iz sürdü, kayıp 3 dakikada bulundu

Jandarmadan nefes kesen tatbikat: 'Mercek' iz sürdü, kayıp 3 dakikada bulundu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği Mercek ile kayıp arama tatbikatı yaptı. Mercek, sadece 3 dakikada kayıp şahsı bularak başarılı bir performans sergiledi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği 'Mercek'in katılımıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde kayıp arama tatbikatı gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve SPAK ekipleri tarafından gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği kayıp şahsa ait kıyafetler iz takip köpeği Mercek'e koklatıldı. Ardından araziye salınan Mercek, iz sürerek kısa sürede yön tespiti yaptı. Yapılan arama çalışmasında Mercek, ağacın dibinde saklanan kayıp şahsı yalnızca 3 dakika içinde bularak başarılı bir performans sergiledi.

Tatbikat, jandarma ekiplerinin kayıp şahıs olaylarına yönelik hazırlık seviyesini ve iz takip köpeklerinin sahadaki hayati rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Uygulamanın muhtemel kayıp vakalarında zamanla yarışılan durumlarda hızlı ve etkili müdahale açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Tatbikatta iz takip köpeği Mercek'in sergilediği performans ise takdir topladı. - TEKİRDAĞ

