Tekirdağ'da kadınlar 'Şalvar Gecesi'nde buluştu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Şalvar Gecesi' renkli görüntülere sahne oldu.

Soylu Mahallesi Muhtarlığının desteğiyle mahallede yaşayan kadınların önceki gece organize ettiği etkinlik, büyük bir coşku ve katılımla kutlandı. Her yaştan kadın, geleneksel desenlerle süslenmiş rengarenk şalvarlarını giyerek müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Kadın dayanışması ve mahalle kültürünün ön plana çıktığı gecede, katılımcılar hem eğlendi hem de birbirleriyle kaynaşma imkanı buldu.

Soylulu kadınlar, "Bu anlamlı gecede, yalnızca eğlenmekle kalmadık, geçmişimizden gelen kültürel mirasımızı hep birlikte yaşattık. Şalvarlarımız sadece bir giysi değil, bizi birbirimize bağlayan bir semboldü. Mahallemizin adını yaşatmak, dayanışmamızı pekiştirmek ve kadınların bir araya geldiğinde neler başarabileceğini göstermek istedik. Katılım sağlayarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Soylu Mahallesi'nin kültürel zenginliğini gelecek kuşaklara aktarmak için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Gecede yaşanan neşe ve birlik beraberlik, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
