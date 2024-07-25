Tekirdağ'da Göç İdaresi Başkanlığı Koordinesinde İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kentte ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ele alını. Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş tarafından katılımcıları bilgilendirici sunum gerçekleştirildi.

Sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, şehirdeki yabancı uyruklu misafirlerin eğitim süreci ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı görüş, değerlendirme ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

İl Göç Kurulu Toplantısı'na Vali Soytürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Murat Tabak, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve kurul üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ