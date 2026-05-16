Tekirdağ'da genç nüfus oranı yüzde 13,1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "İstatistiklerle Gençlik, 2025" verilerine göre Tekirdağ'da genç nüfus 158 bin 393 kişi olarak kaydedilirken, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 13,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından bu yana özel günler kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin haber bültenleri yayımlamaya devam ederken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde hazırlanan "İstatistiklerle Gençlik, 2025 Tekirdağ İli Özel" bülteninde dikkat çekici veriler yer aldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olurken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bin 348 kişi olarak açıklandı. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 14,8 olarak hesaplandı. Bu grubun yüzde 51,2'sini erkekler, yüzde 48,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfus oranının 1950 yılında yüzde 20,8 seviyesinde olduğu, 2025 yılında ise yüzde 14,8'e gerilediği bildirildi.

İl bazında yapılan değerlendirmede genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 20,4 ile Şırnak olduğu, bunu yüzde 20,0 ile Hakkari ve yüzde 19,8 ile Siirt'in takip ettiği belirtildi. En düşük oran ise yüzde 11,7 ile Balıkesir'de kaydedildi. Balıkesir'i yüzde 11,9 ile Ordu ve yüzde 12,0 ile Muğla izledi.

Tekirdağ, yüzde 13,1'lik genç nüfus oranıyla 17. sırada yer aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı