Tekirdağ'da Gazi Serdar Çetkin İçin Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden gazi Serdar Çetkin için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

2016 yılında Diyarbakır'daki hendek operasyonlarında yaralanarak gazi olan ve geçtiğimiz günlerde zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazi Serdar Çetkin için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, Çetkin'in meslektaşları, polis arkadaşları ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edilerek merhum Çetkin anıldı. Programın sonunda katılımcılara lokma ikramı yapıldı.

Gazi Serdar Çetkin'in ailesi, programa katılan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti. - TEKİRDAĞ