Tekirdağ'da Engelli ve Yaşlılar Seyyar Sandıkla Oy Kullanıyor

Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlarken, engelli ve yaşlılar ise seyyar sandıkla oylarını kullanıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da sabah saat 08.00'de oy işlemi başlarken engelli ve yaşlılar ise seyyar sandık sistemi ile oyunu atıyor.

YSK tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumda ulan vatandaşlara oylarını kullandırıyor.

90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz'da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı. - TEKİRDAĞ