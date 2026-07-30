Tekirdağ’da denize girmek 1 gün yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Saray ve Süleymanpaşa ilçeleri sınırları içerisinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi. Kararın, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması ve suda boğulmaların önlenmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların yasağa uymalarını ve can güvenlikleri açısından denize girmemelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı