Tekirdağ'da ceviz bahçesinde hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesinde ceviz bahçesinde hastalık ve zararlı kontrolü yaparken aynı mahalledeki ilaç bayilerinde mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesinde yürütülen çalışmada Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ceviz bahçesinde detaylı bir inceleme yaptı. Hastalık ve zararlı tespitine yönelik gerçekleştirilen kontrollerde üretim alanında yaprak, gövde ve genel bitki sağlığı değerlendirildi. Ekipler saha incelemesinin ardından üreticilere bakım, koruma ve ilaçlama süreçleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Aynı mahallede faaliyet gösteren ilaç bayileri de mevzuata uygunluk ve ürün güvenliği açısından denetlendi. İşletmelerde ruhsat, stok durumu, saklama şartları ve ürün etiketlerinin uygunluğu titizlikle kontrol edilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - TEKİRDAĞ