Tekirdağ'da Başbaşı Köpek Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 47 yaşındaki Zekiye A., başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Zekiye A. hastaneye kaldırıldı. Kadın, köpek saldırısı nedeniyle şikayetçi olacağını belirtti.
Tekirdağ Çorlu'da 47 yaşındaki kadın, başıboş köpek saldırısı sonrası yaralandı.
Olay, gündüz saatlerinde Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzeri Tarihi Çorlu Evi önünde meydana geldi. Yolda yürüyen Zekiye A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeğin, bacağından ısırması sonucu yaralanan Zekiye A. çevredeki vatandaşlardan acı içinde yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.
Zekiye A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zekiye A. köpek saldırısı ile ilgili şikayetçi olacağını söyledi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel