Tekirdağ'da Atlı Heykelin Etrafında Dolaşan Başıboş Atlar Vatandaşları Eğlendiriyor
Süleymanpaşa ilçesinde, cadde ve sokaklarda dolaşan başıboş atlar, atlı heykelin çevresinde ot yiyerek vakit geçirdi. Yerel halk, bu ilginç manzarayı eğlenceli bulurken, atların çevreden geçerken yarattığı olumsuzluklara rağmen keyif aldıklarını belirtiyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve sokaklarda dolaşıp, atlı heykeli mesken tutan başıboş atlar ilgi odağı oldu.
İlçede 1 aydır her hafta farklı bir mahallede görülen başıboş atlar, bu kez de atlı heykelin gölgesinde mola verdi. Heykelin çevresinde ot yiyerek karınlarını doyuran atlar, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Atları görüntüleyen vatandaşlar, eğlenceli fotoğraf kareleri yakaladı.
Simitçi Salih Can Gök, "Atlar güzel hayvanlar, küçüklüğüm atlarla geçti, severim. Bu atlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Sağ olsunlar müşteri çekiyorlar, bunları buradan almasınlar" dedi.
Cadde ve sokaklarda gezen atlar zaman zaman tehlike ve tedirginliğe neden olsa da vatandaşların atların dolaşmasından şikayetçi olmadıkları görüldü. - TEKİRDAĞ