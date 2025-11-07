Haberler

Tekirdağ'da Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Eğitimi Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da düzenlenen eğitim programında, Afet Bilgi Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Grubu ekiplerine, olası afet durumlarında kullanılacak AYDES uygulaması hakkında bilgi verildi. Eğitimde, sistemin koordinasyon gücü, veri toplama özellikleri ve dijital harita modülleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Afet durumlarında etkin ve hızlı müdahale sağlayabilmek amacıyla geliştirilen AYDES sistemi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde düzenlenen eğitim programında tanıtıldı. Eğitime, il genelinde görev yapan Afet Bilgi Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Grubu personeli katıldı.

Eğitimde uzmanlar tarafından, sistemin afet anında kurumlar arası koordinasyonu güçlendiren yapısı, sahadan anlık veri toplanmasını sağlayan özellikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısı üzerinde çalışan dijital harita modülleri uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, tatbikat senaryoları üzerinden AYDES platformu üzerinde veri girişi, ekip sevk planlaması ve kaynak yönetimi konularında pratik eğitim aldı.

Yetkililer, sistemin hem olası afetlerde hem de tatbikat süreçlerinde kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırarak daha koordineli bir afet yönetimi sağlayacağını belirtti.

AYDES'in, afet ve acil durumlarda tüm kaynakları etkin şekilde yöneten, karar destek mekanizmalarına sahip bir sistem olduğu vurgulanırken, eğitimlerin yıl boyunca farklı gruplara yönelik olarak devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
