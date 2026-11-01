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Tekirdağ Çorlu'da kurtuluşun 104. yılında askeri araç sergisi ilgi gördü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurtuluşun 104'üncü yıl dönümünde 5'inci Kolordu Komutanlığının açtığı askeri teçhizat ve zırhlı araç sergisi ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergide vatandaşlar araçları inceledi ve komando askerleriyle fotoğraf çektirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, 5'inci Kolordu Komutanlığı tarafından açılan askeri teçhizat ve zırhlı araçlar sergisi ilgi gördü.

Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda, belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanlığı tarafından komando askerleri, askeri teçhizatlar ve zırhlı araçlar vatandaşların ziyaretine açıldı. Askeri araçları yakından inceleyen vatandaşlar, komando askerleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik alanını ziyaret eden 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Ala, bu sırada yanına yaklaşarak kendisine sarılan küçük bir çocuğa oyuncak hediye etti.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara sıcak çorba ikramında da bulunuldu.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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