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Tekirdağ Çorlu'da Gazze İnsanlık Çadırı Kuruldu

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Tekirdağ Çorlu'da kurulan Gazze İnsanlık Çadırı, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı katliam ve zulme dikkat çekiyor. Çadırda sergilenen afişler ve görseller, vatandaşları duygulandırıyor.

Tekirdağ Çorlu'da kurulan Gazze İnsanlık Çadırında İsrail'in Filistin halkına uyguladığı katliam ve zulme dikkat çekiliyor.

Çorlu Atatürk Meydanı'nda kurulan çadırda, aylardır süren katliamı anlatan yazılı afiş ve görseller, görüp inceleyen vatandaşları duygulandırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cansuyu Derneği Tekirdağ İl Başkanı Murat Vakitçi, "Bizler İsrail'in dünya hapishanesinde isyan çıkaran özgürlük aşıklarıyız. Trakya'nın doğan güneşi, Tekirdağ'ın incisi Çorlu'muzun en güzel meydanında bir farkındalık etkinliği gerçekleştirmek istedik. Buradaki amacımız anlık bir iş değil, uzun metrajlı bir çalışmayla herkesin ve her kesimin olayı görmesi, duyması ve bilmesini sağlamaktı. Dikkat çekmekti. Fotoğraf sergimizle, gençlerin hazırladığı görsellerle, tabut ve çocuk kefenleriyle, tiyatral anlatımlarla, söyleşilerle, şiirlerle terör devleti İsrail'in bütün insani değerleri ayaklar altına alıp gerçekleştirdiği soykırımı halkımızın gündemine taşıdık" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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