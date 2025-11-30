Haberler

Tek Odada Hayat Mücadelesi: Dülger Ailesinin Temiz Ev Hayali

Tek Odada Hayat Mücadelesi: Dülger Ailesinin Temiz Ev Hayali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da banyosu olmayan ve tek odada yaşayan Dülger ailesi, 4 bin TL kira ödeyerek hayatını sürdürmeye çalışıyor. Engelli kızı Meryem, temiz ve mavi odalı bir ev hayali kuruyor.

Hatay'da banyosu olmayan ve tek odası kullanımda olan evde 4 bin TL kira ödeyerek hayata tutunan 4 kişilik Dülger ailesinin engelli kızı Meryem, temiz ve mavi odalı ev hayaliyle yaşıyor.

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ne 2012 yılında taşınan 50 yaşındaki Nuriye Dülger, 4 bin TL kira ödediği banyosu olmayan tek odalı evinde 4 kişilik ailesiyle yaşamını sürdürüyor. Rahatsızlığından dolayı eşi çalışamayınca kendisi zaman zaman gündelik işlere giderek para kazanan Dülger, kızı Meryem'in engelli maaşı ve bakıcı parasıyla evinin kirasını ödüyor. Evin durumunun çok kötü olduğunu ev sahibine bildiren Dülger, "Evi istemiyorsan çık" sözleri karşısında çaresiz kalarak yaşamını tek odalı evinde devam ettirdi. Banyosu olmayıp tuvaleti dışarda olan tek odalı evde 13 yıldır yaşayan Dülger, en büyük hayalinin çocukları için temiz odaları olan güzel bir ev olduğunu söyledi.

"Evin banyosu yok ve tuvaleti de dışarıda"

Açıklamalarda bulunan Nuriye Dülger, "Evliyim, 2 çocuğum var ve 50 yaşındayım. Tek odalı evde yaşıyorum. Eşimin başında rahatsızlığı var. Bu yüzden çalışamıyor. Bir odanın içinde 2 çocuğumla yaşıyorum. Biri engelli 2 kız çocuğum var. Bir odanın içinde 4 kişi yaşıyorum ve bu eve ayda 4 bin TL kira veriyorum. Evin banyosu yok ve tuvaleti de dışarıda. Çocuklarımın yaşayacağı güzel bir ev olsun istiyorum" dedi.

"Evimizde mavi temiz bir oda istiyorum, odamda temiz kıyafetler, kitaplar ve kalemlerin olmasını isterim"

Mavi renkte, içinde kıyafetlerin ve kitapların olduğu bir oda isteyen engelli Meryem Dülger, "Evimiz çok küçük, 4 kişiyiz ve yaşayamıyoruz. Güzel ve temiz bir ev istiyorum. Evimizde mavi temiz bir oda istiyorum. Odamda temiz kıyafetler, kitaplar ve kalemlerin olmasını isterim. Büyüyünce de polis olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.