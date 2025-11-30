Tek Odada Hayat Mücadelesi: Dülger Ailesinin Temiz Ev Hayali

Hatay'da banyosu olmayan ve tek odası kullanımda olan evde 4 bin TL kira ödeyerek hayata tutunan 4 kişilik Dülger ailesinin engelli kızı Meryem, temiz ve mavi odalı ev hayaliyle yaşıyor.

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ne 2012 yılında taşınan 50 yaşındaki Nuriye Dülger, 4 bin TL kira ödediği banyosu olmayan tek odalı evinde 4 kişilik ailesiyle yaşamını sürdürüyor. Rahatsızlığından dolayı eşi çalışamayınca kendisi zaman zaman gündelik işlere giderek para kazanan Dülger, kızı Meryem'in engelli maaşı ve bakıcı parasıyla evinin kirasını ödüyor. Evin durumunun çok kötü olduğunu ev sahibine bildiren Dülger, "Evi istemiyorsan çık" sözleri karşısında çaresiz kalarak yaşamını tek odalı evinde devam ettirdi. Banyosu olmayıp tuvaleti dışarda olan tek odalı evde 13 yıldır yaşayan Dülger, en büyük hayalinin çocukları için temiz odaları olan güzel bir ev olduğunu söyledi.

"Evin banyosu yok ve tuvaleti de dışarıda"

Açıklamalarda bulunan Nuriye Dülger, "Evliyim, 2 çocuğum var ve 50 yaşındayım. Tek odalı evde yaşıyorum. Eşimin başında rahatsızlığı var. Bu yüzden çalışamıyor. Bir odanın içinde 2 çocuğumla yaşıyorum. Biri engelli 2 kız çocuğum var. Bir odanın içinde 4 kişi yaşıyorum ve bu eve ayda 4 bin TL kira veriyorum. Evin banyosu yok ve tuvaleti de dışarıda. Çocuklarımın yaşayacağı güzel bir ev olsun istiyorum" dedi.

"Evimizde mavi temiz bir oda istiyorum, odamda temiz kıyafetler, kitaplar ve kalemlerin olmasını isterim"

Mavi renkte, içinde kıyafetlerin ve kitapların olduğu bir oda isteyen engelli Meryem Dülger, "Evimiz çok küçük, 4 kişiyiz ve yaşayamıyoruz. Güzel ve temiz bir ev istiyorum. Evimizde mavi temiz bir oda istiyorum. Odamda temiz kıyafetler, kitaplar ve kalemlerin olmasını isterim. Büyüyünce de polis olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY