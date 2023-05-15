TEI'den Ceza İnfaz Kurumu'na Zekâ Atölyesi

Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden TEI, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na "Zeka Atölyesi" kurdu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Teı, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na "Zeka Atölyesi" kurdu.

Türkiye'ye havacılık motorları alanında ilkleri kazandıran Teı, sosyal sorumluluğa verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

2016 yılında açılışını gerçekleştirdiği ilk zeka atölyesinden bu yana, İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Eskişehir genelinde toplam 9 okula zeka atölyesi kuran Teı, 10'uncu Zeka Atölyesi'ni Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna kurdu.

Kurumda gerçekleşen açılış törenine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, protokol üyeleri, kurum yöneticileri ve davetliler katıldı.

Çeşitli eğitim materyalleri ve zeka oyunlarının yer aldığı zeka atölyesinden, kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların 0-6 yaş arasındaki çocukları yararlanacak. - ESKİŞEHİR