TEI'den 17 bin fidanlık 40. Yıl Hatıra Ormanı

Güncelleme:
Kurulduğu 1985 yılından bugüne Türkiye havacılık tarihine pek çok ilki ve rekoru kazandıran TEI, çalışanlarının katkılarıyla gerçekleştirdiği 17 bin fidan bağışıyla TEI 40. Yıl Hatıra Ormanı'nı oluşturdu.

2025 yılı içerisinde Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarının neden olduğu tahribatı hafifletecek ve mevcut orman nüfusunu güçlendirecek TEI 40. Yıl Hatıra Ormanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" vizyonu doğrultusunda hayata geçirildi. TEI çalışanlarının da yüksek sayıda fidan bağışlayarak yer aldığı proje, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonuyla tamamlandı. Proje kapsamında düzenlenen ağaç dikim etkinliğine TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, Eskişehir İşletme Müdürü Doğan Kiras ve TEI çalışanları katıldı.

Törende konuşan TEI Genel Müdürü Akşit, "Bu yıl toplam 22 binin üzerinde fidan bağışladık. Bunu sadece kurum olarak gerçekleştirmedik, ciddi bir kısmı çalışanlarımızın şahsi bağışlarından oluşuyor. Türkiye, orman alanını artıran nadir ülkelerden biri. Bu konuda kurumlarımız çok iyi çalışıyor. Orman yangını olan bölgelerimize de çok hızlı bir şekilde kaybedilen ağaç sayısından fazla ağaç dikiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü adına söz alan Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan ise konuşmasında "İnşallah bu bağış ülkemizin ormanlık alanları genişletecek ve küresel ısınmayla mücadelede önemli bir destek sağlayacak. Başta Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TEI 40. Yıl Hatıra Ormanı'nın yanı sıra, Eskişehir'deki orman yangını müdahalelerinde vefat eden TUSAŞ çalışanı anısına oluşturulan TUSAŞ Muharrem Can Hatıra Ormanı'na 5 bin, TEI stajyerleri için de 500'e yakın fidan bağışlayan TEI, bu sene toplam 22.500 ağaç bağışında bulundu.

Doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek inşası için çalışmalarını sürdüren TEI ayrıca, Eskişehir kampüsünde yer alan 45 farklı ağaç türünde, 7 bine yakın ağaç nüfusunu da günden güne artırmaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
