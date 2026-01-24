TEI'den anlamlı kutlama

Teı (Tusaş Motor Sanayii A.Ş.), 41'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu.

Teı kuruluşunun 41'inci yıl dönümünde örnek bir projeye imza attı. Sosyal sorumluluk faaliyetlerini gelenekselleştiren kurum, bu özel gününde Eskişehir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde tedavi gören taze anneleri yalnız bırakmadı.

Protokol ve gönüllü ekip bir aradaydı

Ziyaret programına Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız ve hastane yönetimi eşlik etti. Teı'nin gönüllü çalışanlarından oluşan heyet, odaları tek tek dolaşarak annelere moral verdi.

Anneler için özel hediye paketleri

Gönüllü TEI ekibi, yanlarında getirdikleri ve özenle hazırlanan hediye paketlerini yeni doğum yapan annelere takdim etti. Anneler, anlamlı günde yanlarında olan TEI ailesine teşekkürlerini sundu.

İl Sağlık Müdürü Bildirici'den teşekkür

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bildirici ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, TEI'nin sadece teknolojiyle değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de şehre değer kattığını belirterek tüm TEI ailesine teşekkürlerini iletti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR