Tedavi Edilen Karga, Datça'nın Maskotu Oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde 3 ay önce tedavi edilen karga, mahallenin maskotu haline geldi. Rıfkı adı verilen sevimli karga geceleri kafeste, gündüzleri ise kahvede vakit geçiriyor.

İskele Mahallesi'nde kuaför Ayşegül Erdem, kızının arkadaşından bakımını yapamadıkları için aldıkları yavru kargayı veterinere götürerek tedavisini yaptırdı. Kuyruğu ve kanadının bir kısmı olmayan karga Rıfkı, bulunduğu ortama uyum sağladı. Geceleri kuafördeki kafesinde kalan sevimli karga, sabah kafesinin kapısının açılması ile soluğu yan taraftaki kahvehanede alıyor. Gün boyunca masaların altında dolaşıp, zıplayarak gezen kahvehane bağımlısı karga, son müşteri kahvehaneden ayrılınca kuaför dükkanındaki kafesine geri dönüyor.

Kuaför Ayşegül Erdem, kargayı kızının arkadaşının getirdiğini ifade ederek, "Yaralıydı sağ bacağından. Köpek veya kedi ısırmış galiba. Onlar bakmışlar ama kuyrukları, kanatları kötü olmuş. Sonra veterinere götürdük. Veteriner 'Kanatları, kuyrukları tek tek çekilecek ki yeni kuyruğu çıksın' dedi. Kuyruk kısmı bir nebze olsun yenilendi ama kanat kısmını çekemiyoruz. Aşağı yukarı 3 aydır da bizde. Geceleri kafeste, gündüzleri de hemen açtığımız zaman fısıltıya kahveye gidiyor. Akşamüzeri de son masaya kadar bekliyor, kahvehane boşaldıktan sonra da dükkana geliyor" diye konuştu.

Ayşegül Erdem'in kızı Beril Erdem ise, annesine yardım için geldiği dükkanda Rıfkı ismini koydukları karga ile ilgilenmeyi çok sevdiğini belirterek, "Her sabah geldiğinde kafesinden çıkarıyoruz, salıyoruz. Yan tarafımızda kahvehane var, koştura koştura oraya gidiyor. Bütün gün oradakilerle sohbet ediyor, geziyor. Akşam yine yanımıza geliyor. Biraz oynuyorum, seviyorum. Sonra yine kafesine alıyorum, günlerimiz böyle geçiyor. Ama çok zeki ve akıllı. Sahibini anlıyor ve seviyor. En çok da kedi mamasını seviyor" dedi. - MUĞLA